Huizenbezitters in de Peel vechten massaal hogere woz-waarde aan, Belastingsamenwerking komt om in het werk

met video Snelheids­dui­vel Muis911 aangehou­den, taakstraf stond nog open: ‘Politie waar ben je? Ik zie je niet’

ROOSENDAAL – De beruchte straatracer Muis911 is aangehouden door de politie. Dit vanwege een openstaande taakstraf. Die gaat hij alsnog vervullen, meldt zijn advocaat Tom Roggenkamp. ,,Hij is weer in vrijheid gesteld.”