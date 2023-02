Huizenprijzen stegen vooral hard in Kaatsheuvel en Loon op Zand: ‘Er is bijna niks te koop’

De gigacarna­vals­wa­gen van CV De Plak steelt de show in Maarheeze: ‘Naar dit moment hebben we met zijn allen toegewerkt’

MAARHEEZE - Aan prachtige carnavalswagens was zaterdag bij de optocht in Maarheeze geen gebrek, maar de praalwagen van CV De Plak uit Someren-Eind spande de kroon. De enorme optochtcreatie, met liefst vijf carnavalskopppen, was bijna niet in één beeld te vangen.