Hulp bij het gebruik van de DigiD in Gemertse bieb

Op die én tal van andere vragen geven vrijwilligers van bibliotheek De Lage Beemden antwoord tijdens het Digicafé op woensdag 15 februari in de Gemertse bibliotheek aan de Sint Annastraat 60 in het dorp. Van 14.00 tot 17.00 uur zitten de vrijwilligers klaar en geven ze ook tips over hoe het veilig te gebruiken en helpen ze de app te installeren op de mobiele telefoon. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.