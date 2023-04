Hulp uit Zegge voor klein ziekenhuis in armste deel van Ghana, dankzij Annemieke

met video en update Man (56) raakt gewond bij steekpar­tij in Bredase woning, 56-jarige vrouw aangehou­den

BREDA - Bij een steekpartij in een woning aan de Sandeburgstraat in Breda is zondagmiddag een 56-jarige man uit Breda zwaargewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een conflict tussen twee huisgenoten. Een vrouw (56) is aangehouden.