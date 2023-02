Hulpdiensten rukken uit voor ‘vermiste’ buitenzwemmer, die al lang thuis blijkt te zijn

Rode lantaarn herinnert Boy Scholtze er nog wel even aan dat hij de jongste burgemees­ter van het land is

MADE - Ook al is het in Drimmelen amper nog een gespreksonderwerp dat Boy Scholtze de jongste burgemeester van Nederland is, zelf zal hij er voorlopig nog dagelijks aan worden herinnerd: sinds vrijdag staat een rode lantaarn in zijn werkkamer.

15:30