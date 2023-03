Hulpdiensten starten zoektocht na melding van persoon te water bij Waalwijk

Stoere Kerels | Kritiek op de BD-kop boven het verhaal over Willem II - PEC Zwolle

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 29 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen koploper PEC Zwolle. De belgast in deze aflevering is Erik Falkenburg, oud-speler van Willem II en ADO Den Haag, de komende tegenstander van de Tricolores.