Hunkering naar nieuw Theater aan de Parade: ‘De stad heeft zó lang moeten wachten’

Na zes maanden is Tamara, die in haar auto woonde, weg uit de Spoorlaan

OSS - De auto waarin Tamara zes maanden lang bivakkeerde, is sinds dinsdagochtend weg uit de Spoorlaan. Waar is Tamara? Hoe is het met haar, is het bemoeizorg toch gelukt haar uit de auto te krijgen? Veel mensen zullen het zich afvragen.