IJshockeyers Red Eagles Den Bosch kunnen niet nóg een keer stunten; Toekomstteam Trappers is te sterk

Zonder Tilburgse steun laat Yeti's zien dat Breda klaar was voor een volledig eigen ijshockey­club

Hoever kan Yeti's komen in het eerste jaar waarin ze op eigen benen staan? Het is een vraag die veel ijshockeyfans uit Breda zich voor dit seizoen hebben gesteld, en de club zelf stiekem ook. En wat blijkt? Met doorgewinterde ijshockeyfanaat Peter van Kaam aan het roer is een play-offticket nog haalbaar. ,,De stad is klaar voor een eigen ijshockeyclub.”