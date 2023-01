‘Ik dacht eerst dat het om vuurwerk ging, tot ik iemand hoorde roepen: Ik ben beschoten’

Medisch specialist draait de cel in voor misbruiken minderjari­ge dochter van zijn collega

HELMOND - Een specialist (50) van het Helmondse Elkerliek ziekenhuis moet anderhalf jaar de cel in voor het jaren misbruiken van zijn minderjarige stiefdochter. Het meisje is de dochter van een collega-arts van dezelfde afdeling. Het ziekenhuis had niet precies door wat er speelde.

29 december