‘Ik snij je hele gezicht open’, en toen takelde Ossenaar zijn vriendin toe: OM eist 5,5 jaar cel

Dakpannen van huizen, geknakte bomen, omver geblazen vrachtwa­gens: storm Eunice hield een jaar geleden flink huis in Brabant

Code rood, een weeralarm, minimaal een half miljard euro aan schade en alleen al in Nederland vijf dodelijke slachtoffers. Precies een jaar geleden raasde storm Eunice over het land. Het was de op twee na zwaarst gemeten storm ooit in Nederland. En dat in een week dat ook de stormen Dudley en Franklin al huis hielden.