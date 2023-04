Illegale hondenfokker in Eersel blijft de fout in gaan

Messen, illegalen en drugs, problemen in azc Gilze baren grote zorgen: ‘De rust moet terugkeren’

GILZE – Criminelen wonen samen in gebouw 51 op het azc in Gilze, waar ook messen, illegalen, drugs en gestolen telefoons zijn aangetroffen. En dat was lange tijd niet bekend. Het zorgt voor vraagtekens en zorgen bij de lokale politiek in de gemeente Gilze en Rijen.