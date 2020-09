Illegale ‘housefeesten’ in de Biesbosch baren zorgen: ‘Het is elk weekend raak’

,,Maar we zien dat mensen met de warme zomer van de afgelopen paar jaar steeds meer de Biesbosch in trekken. Door de coronacrisis is dat nog erger geworden. Het lijkt me logisch dat je als politie dan ook je aandacht naar dat gebied verlegt’’, stelt boswachter Harm Blom.



De samenwerking met de politiemensen in het gebied is goed, benadrukt hij. Het was nodig dat er afgelopen weekeinde zelfs een helikopter en zeehavenpolitie ingezet werden om een illegaal feest in de Sliedrechtse Biesbosch met flinke geluidsoverlast tot in de wijde omgeving te beëindigen. Aan de Brabantse kant werd een feest op een ponton door boswachters beëindigd.