Illegale lozing door varkenshouder in Heukelom: gemeente laat het er niet bij zitten

,,De aangifte staat deze week op de agenda van het overleg met de politie", laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Ze wijst er bovendien op dat de ondernemer al een voornemen tot last onder dwangsom is opgelegd. Dat handhavingsinstrument moet voorkomen dat de varkenshouder opnieuw de fout in gaat.

Buurman Dré van Hal riep onlangs in een brief zowel de gemeente als de provincie op om het 'milieudelict’, waarvan hij spreekt, niet onbestraft te laten. Van Hal is een gedupeerde. Het afvalwater stroomde zijn tuin en huis aan de Spoorlaan binnen doordat een pomp in het riool niet werkte.

Van Hal heeft zowel bij de varkenshouder als de gemeente een claim van 1000 euro ingediend, maar hij vindt niet dat zijn schadevergoeding uit gemeenschapsgeld betaald zou moeten worden.

De gemeentewoordvoerster kan daar geen uitsluitsel over geven: ,,We hebben de schadeclaim nog in behandeling.”