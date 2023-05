In 282 traptreden naar het dak van de Sint-Jan: ‘Je kunt de engelen nu recht in de ogen kijken’

Er stroomt groen bloed door de aders van basis­school De Zeven­sprong

BEST - ‘Groen onderwijs’ wint steeds meer terrein. Deze week is het De Week van de Schooltuin, ook op De Zevensprong in Best. ,,We zijn al vier jaar met groen onderwijs bezig en gaan binnenkort van start als Ambassadeur Natuurrijke school.”