In de bossen tussen deze Brabantse dorpen gebeuren vréselijke dingen, zegt de man die er woont, maar toch heeft hij niet geschoten

Wielrenner overleden aan verwondin­gen nadat hij eerder onder van tractor losgeraakt werktuig kwam

BEST - De wielrenner die in Best op 30 maart zwaargewond raakte toen een deel van een rijdende tractor afbrak, is overleden. Afgelopen zaterdag, tweeënhalve week na het ongeval, bezweek hij aan zijn verwondingen. Dat heeft de politie zondag desgevraagd laten weten.

17 april