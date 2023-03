In de pauze van pa even snel met de slee op pad

Voor clubman Niels gaat er niks boven badminton in Geldrop: ‘Het is veel meer dan de camping­gast die rustig overslaat’

Het toernooiseizoen in de badmintoncompetitie is weer van start gegaan. Nadat Niels Voermans (22) vorige week furore haalde, deed hij het deze week tijdens een ‘thuiswedstrijd’ bij BC Geldrop met een derde plek. De Nuenense vertelt over zijn liefde voor het badminton en BC Geldrop.