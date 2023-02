In het Eind willen ze zonder overlast van prikkelhaartjes fietsen en schakelen hulp mezen in

SOMEREN-EIND - Al lijkt de overlast van de eikenprocessierups het afgelopen jaar minder dan anders te zijn geweest, de harige irritatie kan gemist worden als kiespijn. Vinden ze in elk geval in Someren-Eind. Maar dan wel netjes bestrijden.

In Buurtschap Havenoord hangen nu dik zestig nestkastjes aan de eikenbomen om aldus de proccesierups met zijn natuurlijke, gevleugelde vijanden te bestrijden. ,,Het is me altijd een doorn in het oog geweest dat je met vergif moet spuiten tegen de eikenprocessierups, iets bestrijden waar je later veel last van hebt.” Was getekend Piet Vinken, bewoner van de Eindse buurt en lid van het IVN.

Mezen moeten het doen

Hij is een van de mensen die de kastjes bij de door fietsers veel gebruikte Goord Verbernedijk hebben geplaatst. Dit op veel meer plekken doorgevoerde idee kwam tot stand na instemming van de gemeente en een bijdrage van het IVN. Vinken: ,,De kastjes zijn gemaakt door iemand van het IVN , hij gebruikt hiervoor afvalhout. Er zit een gat in waar wel een koolmees doorheen kan maar geen grotere vogel. We willen zoveel mogelijk mezen lokken die het werk tegen de rupsen moeten gaan doen.”

Bij het plaatsen is rekening gehouden met de territoria van vogels, om vogelfiles te voorkomen. Marty van der Els van de gemeente Someren huldigt het initiatief. ,,In Lierop hangen er in het buitengebied ook al een honderdtal kastjes en daar wordt nu al minder gespoten tegen de eikenprocessierups, ik heb goede hoop dat dit ook in t Eind gaat gebeuren.”

Quote Als je vogeltjes wilt inzetten, is bestrij­ding met gif tegenstrij­dig Ton Stokwielder, Landschapsexpert

Hij legt uit dat de gemeente bezig is met een proefgebied waar een aantal vlinderfilterhotels zijn neergezet en ook daar wordt het gebruik van vergif steeds minder. ,,Rondom de sportparken in Someren wordt nog wel gespoten omdat daar vrij veel mensen samenkomen. Ons doel is dat er een moment komt dat er helemaal niet meer tegen de eikenprocessierups hoeft te worden gespoten. Dat is dan mede te danken aan de nestkastjes in Lierop en Someren-Eind.”

Die hoop delen behalve Vinken, Hans Looijmans, Bennie Cramers en Theo van den Heuvel ook, zij hebben de kastjes opgehangen en/of gecontroleerd. ,,Van de 79 kastjes zijn er 39 bewoond door mezen en 6 door mussen, dat is een percentage van 50 %. Daar zijn we heel tevreden over, nu laten we de mezen hun werk doen.”

Beheers de plaag

De natuurlijke bestrijding wordt al jaren bepleit door landschapsexpert Ton Stokwielder uit Waalwijk, hij is erg voor gefaseerd veranderen. ,,Als je vogeltjes wilt inzetten, is bestrijding met gif tegenstrijdig. Je spuit de vogel zijn voedsel dood. Beheers de plaag via vogels en insecten, anders verliezen we de strijd. Er zijn gemeenten die nog werken met een bacil dat andere rupsen ook doodt, terwijl zij weten dat dit een negatief effect heeft op het ecosysteem.”

Vinken is al bezig met de voorbereidingen om een vlinderfilterhotel te plaatsen in het buitengebied van ’t Eind. ,,Als dat klaar is, dan is dat weer een grote stap om de eikenprocessierups te stoppen en mogelijk gaan we op een andere locatie nog meer nestkastjes hangen.”