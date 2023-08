In lichaamsgewicht afgevallen NAC-doelman Kortsmit heeft geen last van stress, spanning, of druk: ‘Ik weet hoe het werkt’

Melkveehou­der Christian moppert niet over de regen: ‘We kunnen nog best wat hebben’

Mopperen op de gestaag vallende regen is momenteel de nationale volkssport. Maar voor de boeren ligt het anders. Die zijn best tevreden met het natte weer. ,,Wij klagen niet. Juni was heel erg warm en droog, dat zijn veel mensen vergeten. De bodem is daar nog steeds niet helemaal van hersteld.”