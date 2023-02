In Veghel-Zuid is het een zootje bij de afvalcontainers, zelfs bankstellen worden hier gedumpt

‘Hondenfok­ker in Someren-Hei­de kwam eerder al op andere plekken in opspraak’

SOMEREN-HEIDE - De hondenfokker in Someren-Heide, waar vrijdag tal van misstanden werden geconstateerd, kwam eerder al in andere plaatsen in opspraak. Dat stelt House of Animals. De eigenaar van het terrein wuift juist alle kritiek weg. ,,Het is hier geen ‘Eersel’.”