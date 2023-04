In Vlaanderen is een renner die een mug kapotslaat nieuws, dus Van der Poel in een dancing al helemaal

Zoon doodt zijn moeder in Rosmalen en moet 9 jaar de cel in

DEN BOSCH/ROSMALEN - Een 60-jarige man uit Heeswijk-Dinther die zijn moeder in Rosmalen op brute wijze om het leven heeft gebracht, moet negen jaar de cel in. Dat besloot het gerechtshof in Den Bosch. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelde hem eerder tot tien jaar cel.