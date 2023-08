In zijn fietstaxi vertelt Theo verhalen over de vuurtoren van Breda en ‘de schildpad die vandaag niet thuis is’

Alles en iedereen parkeert hier, maar de gehandicap­te steeds minder: ‘Als ik er iets van zeg, krijg ik een grote muil’

BREDA - Zie als gehandicapte maar eens een parkeerplek in Breda te bemachtigen. Als er geen fietsstalling, foodtruck of bouwcontainer op staat, dan is de gehandicaptenparkeerplaats wel illegaal bezet door een mobiele automobilist.