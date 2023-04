Inbraak bij juwelier Broekhuis in Steenbergen

Seriemoor­den met gierende gitaren in Cacaofa­briek Helmond

HELMOND - ‘Jack the Ripper’ als rockopera? Componist Mark Bogert realiseert zijn droom met JtR1888. Zondagmiddag 16 april te zien in de Cacaofabriek Helmond. ,,De samenzweringstheorie is zeer onwaarschijnlijk, maar wel het bekendst.”