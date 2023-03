Inbreker aangehouden na zoektocht in Breda, zijn kompaan ontkomt

Veel schade door ‘sfeeractie’ derby EVVC - Nulandia: ‘Alles is beklad met zwart-ge­le graffiti’

VINKEL - De goals, reclameborden, de dug-out en zelfs de statafels op het terras van EVVC in Vinkel. Weinig was in de nacht voor de derby EVVC - Nulandia veilig voor uitsupporters die met zwart-gele verf aan de slag waren gegaan.