Indrukwekkende groep van 62 kraanvogels overnacht in De Biesbosch: ‘Dit is echt uniek’

Zijn enthousiasme over de kraanvogels is meer dan alleen professioneel. ,,Door de kraanvogels ben ik als kind vogelaar geworden. Ik was met mijn vader mee naar de Krimpenaarwaard toen daar ineens een groep van een paar honderd kraanvogels overvloog, zo maar uit het niets. Dat was enorm indrukwekkend. De roep van die vogel heeft iets mystieks. Het is een soort oergeluid.’’

Kraanvogels bezochten ‘kranofiel’

Blom noemt zichzelf wel kranofiel. Vorige week nog reed hij naar Zuid-Limburg om kraanvogels te zien overtrekken, maar net zo makkelijk rijdt hij ervoor naar Noord-Frankrijk of Polen: ,,Je weet nooit of je ze te zien krijgt en nu had ik ze zo maar in mijn achtertuin. Geweldig dat ze juist dit stille plekje getijdennatuur kozen en midden tussen de Schotse hooglanders gingen zitten, op een plek die van de weg af nog goed te zien was ook. je kon zien dat ze moe waren, want ze stonden vooral te slapen. Ze hadden de hele dag tegen de sneeuw in gebuffeld.’’