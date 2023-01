Ingooi of hoekschop, het kost Nieuwkuijk de zege tegen Zwaluw VFC. Niels Kok: ‘Maar we hebben er alles aan gedaan om ze te pakken’

Eindelijk weer lekker schaken in Schijndel: extra tafels nodig voor grote toestroom spelers

SCHIJNDEL - ‘Gratis soep.’ Als dat geen uithangbord is voor een schaaktoernooi, wat dan wel? Een prijzenpot van 150 euro in natura dan? Nee, daar hoeft Schaakvereniging Schijndel het ook niet van te hebben. The Queen’s Gambit op Netflix, dát is pas reclame. ,,De club heeft er weer jonge leden bij.”

19:57