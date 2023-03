Inloopmoment met burgemeester voor geschrokken inwoners van Rijsbergen

Filmpje laat gebruikers nadenken over cocaïne: ‘Elk lijntje telt’

TILBURG/BREDA - Cocaïnegebruikers laten weten dat de drug de natuur verwoest en de criminaliteit in de kaart speelt. Dat is het doel van het filmpje dat Novadic-Kentron en de politie hebben gelanceerd. Maar ook weer niet te belerend, want dan mist het zijn doel.