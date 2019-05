‘Instructeur maakte fout bij ernstig ongeluk tokkelbaan Breda’

,,Onze steun gaat uit naar het slachtoffer en betrokkenen”, meldt woordvoerder Jeroen de Boed van het Zeeuwse bedrijf Outdoor Westvoorne. Op een filmpje dat rondgaat op internet is te zien hoe de vrouw over de reling stapt, terwijl ze al met een zekering bevestigd zit aan de kabel. Maar op het moment dat ze naar beneden wil glijden, raakt de zekering los. Ze valt meters naar beneden en komt hard op de grond terecht. Daar blijft ze roerloos liggen.

Gediplomeerde instructeur

Nu blijkt dat er waarschijnlijk een fout is gemaakt bij de bevestiging met de kabel, ‘ondanks dat de activiteit volgens protocol en door gediplomeerde instructeurs is aangeboden’, zo laat de woordvoerder weten.



,,De NVWA voert verder onderzoek uit naar het ongeval. Onze steun gaat uit naar het slachtoffer. Wij hopen op een spoedig herstel.”



De vrouw is na de val met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Onder vrienden van het slachtoffer circuleert het bericht dat zij door de val vanaf de stellage van zes meter hoog meerdere ruggenwervels heeft gebroken en fracturen aan arm en been heeft opgelopen.



De jonge vrouw wordt in de loop van vandaag geopereerd.