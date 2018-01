Intelligent, hard én vrijgevig: dit is John H., de leider van de grote Belgische-Brabantse drugsbende

SINT WILLEBRORD/ HASSELT - Een intelligente, harde crimineel die conflicten liever mijdt of oplost. Een ook: een levensgenieter, vrijgevig voor goede doelen. John H. (60) uit Sint Willebrord is het volgens bekenden allemaal.

En hardleers bovendien misschien. Want de 60-jarige de leider van de voormalige York-bende lijkt opnieuw hard tegen de lamp te zijn gelopen. Justitie in België en Nederland ziet hem als spil in een grote drugsbende die zich bezighield met productie van en handel in xtc, amfetamine én cocaïne.

Made in West-Brabant

H. is een oude bekende in de criminele wereld, een fenomeen, niet alleen in West-Brabant, maar internationaal. Als oud-PABO-student was hij vroeger al een buitenbeentje in het schimmige wereldje van drugs en snel geld. Hij maakte carrière door zijn slimme, doortastende aanpak. Hoe hoog de getalenteerde organisator in de criminele boom zat, bleek in 2003 toen hij tot 11 jaar cel werd veroordeeld als leider van regionale drugsorganisatie die op bijna industriële schaal xtc en amfetamine exporteerde: de York-bende. In hippe discotheken en danceclubs in Engeland, Amerika en Australië slikte de jeugd destijds louter pillen ‘Made in West-Brabant’.

Infiltratie

Bij het oprollen van de bende werden zowat veertig verdachten uit met name de gemeenten Rucphen, Zundert en Breda opgepakt, alsook enkele Israëlische handlangers. Zij zorgden via Amsterdam voor de internationale distributie. Hoe strak organisator H. de lijnen had uitgezet, bleek uit het feit dat de politie er ondanks jaren van onderzoek niet in slaagde om ook maar één productielab te ontdekken. Er was infiltratie door een undercoveragent uit Israël voor nodig om genoeg bewijs tegen de groep te verzamelen.

Levensstijl

Door de York-zaak verwierf de topcrimineel een bijna mythische status in de onderwereld en veel goodwill, mede omdat hij een betrouwbare partner bleek die (financiële) afspraken nakwam. Ook genoot hij faam door zijn uitbundige levensstijl. Zelfs de officier van justitie gaf ter zitting blijk van enige bewondering omdat H. het er volgens haar tenminste goed van nam van zijn criminele miljoenenwinsten.

De Willebrorder hield nooit verborgen dat hij vermogend was, reed in peperdure auto's, feestte graag en lang en had geld voor een villa en (horeca)panden. Het geld vloog door zijn vingers. In zijn dorp schroomde hij in de jaren negentig niet om een royale gift te doen aan de r.k. kerk voor de peperdure restauratie van glas-in-loodramen. Zoals ook andere leden van de York-bende hun bijdrage leverden.

Vuurwerk

De grootste stunt was wel het giga-onthaal van een vriend die net was vrijgekomen uit de gevangenis en tijdens zijn rechtszaak had gezwegen over zijn vrienden. Per helikopter werd de verloren zoon overgevlogen en op het tennisveld in Sint Willebrord onthaald met spectaculair vuurwerk en live-muziek.

Spoorloos

Aan de York-zaak kleven echter er ook de sinistere aspecten die onlosmakelijk verbonden lijken met criminaliteit op dit niveau. Bij de invallen werden destijds, net als nu, vuurwapens en springstoffen gevonden, stille getuigen van mogelijk geweld. Een van de verdachten bleek spoorloos verdwenen te zijn. De politie is er altijd vanuit gegaan dat het bendelid is geliquideerd. Ondanks diverse opgravingen is zijn lichaam nooit gevonden.

Achtervolging

Na de vrijlating van H. – ruim 10 jaar geleden - is hij ‘als grote vis’ in het vizier van politie en justitie gebleven. In de loop der tijd sukkelde zijn gezondheid flink achteruit. De rolluiken van zijn woning bleven altijd dicht maar in het openbaar hij werd hij toch regelmatig gezien in gezelschap van bekenden uit het circuit, onder wie een van de Heineken-ontvoerders.

In 2016 ontdekte hij dat justitie hem inderdaad op de korrel had. Na een achtervolging van H.'s zoon viel de landelijke recherche in de zomer van 2016 twee woningen van hem binnen. Daar werden 16 kilogram wiet, 5 kilo hasj en een snelvuurwapen gevonden. De eigenaar was niet thuis, werd niet opgepakt en meldde zich evenmin. ,,Omdat zijn gezondheid slecht was en hij niet in de cel wilde sterven’’, liet H.'s advocaat destijds weten.

Cocaïne

De invallen, zo blijkt nu, waren de opmaat voor het gezamenlijke Belgisch-Nederlandse rechercheonderzoek naar de internationale drugsbende waarvan de Willebrorder een van de kopstukken zou zijn. In de week voor Kerstmis werden H. en zijn maatje Arjan K. uit Achtmaal met vijf anderen gearresteerd. Dat gebeurde bij de levering van 50 kilo cocaïne in Scheveningen.