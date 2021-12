Inwoners van Veen hoeven geen auto’s van anderen in de fik te steken, die kopen ze gewoon zelf

Mark Duijster (55) drijft met zijn gezin een groothandel in kaas en eieren en komt door het hele land. ‘Veen’, staat er in bescheiden letters op zijn vrachtwagen. ,,Oooh, van het stoken…”, bijten mensen hem toe, waarop hij vraagt: ,,En waar nog meer van?”



Tussen Den Bosch en Gorinchem, in een kromming van de Afgedamde Maas, ligt Veen. Duizend woningen, drie kerken, een voetbalclub die hoofdklasse speelt en maar liefst 420 bedrijven. Soms onzichtbaar want online, soms klein aan huis of uitgegroeid tot internationale ondernemingen in planten, groente, fruit of auto’s.