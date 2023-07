Iryna Troskot vertrok met slechts een rugzak uit Oekraïne. ‘Je hebt je hele leven nodig, niet slechts een deel’

VVD’er Van der Steen stopt als raadslid in Gestel, illegale verhuur pand volgens hem niet de reden

SINT-MICHIELSGESTEL - Fractievoorzitter Joost van der Steen (VVD) stopt met zijn politieke loopbaan in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Hij geeft aan dat zijn werk in de politiek niet meer te verenigen is met zijn gezinsleven.