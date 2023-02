Is het speuren naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij Goirle écht nodig?

Nieuw zwembad bijna klaar, sloop van het oude vordert: ‘Vlas en Graan Veghel ken je straks niet meer terug’

VEGHEL - Dag oud bad, welkom nieuw bad. De sloop van het verouderde binnenzwembad aan Vlas en Graan in Veghel is in volle gang. En het nieuwe is bijna af. Centrummanager Dirk Lammers prijst de transformatie. ,,Dit wordt een heel mooie locatie in het centrum.”