‘Ja, het is een ruïne.’ En tóch maakt Stadsherstel werk van het opknappen van drie armenhuisjes

Krasse knarren gaan altijd door met klauteren en klimmen in de Boxtelse beweegtuin

BOXTEL - Hoe krijg je ouderen in beweging in een beweegtuin? In Boxtel weten ze het: leuke lessen aanbieden en ervoor zorgen dat die áltijd doorgaan, ook in de vakantie of als de regen met bakken uit de lucht komt. ,,De beweeggroepen lopen als een tierelier.”