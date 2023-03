Jaar celstraf voor 26-jarige drugsdealer uit Oisterwijk

met Video De rotonde in Et­ten-Leur waar opnieuw een dodelijk ongeval gebeurde blijft voorlopig zoals die is

ETTEN-LEUR - De rotonde waar woensdag een 39-jarige fietsster om het leven kwam is al langer in beeld als onveilig. De Etten-Leurse kwam om het leven bij een ongeval waar ook een vrachtwagen bij betrokken was.