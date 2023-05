Jaarlijks 1,4 miljoen voor verduurzamen Bergse panden: ‘We hebben een voorbeeldfunctie’

Foutje, bedankt: zo’n 3200 Laarbeekse huishou­dens kunnen rekenen op naheffing voor milieu­straat

LAARBEEK - Ongeveer 3200 huishoudens in Laarbeek kunnen eind mei een naheffing voor de milieustraat over 2022 verwachten. Zij moeten gemiddeld 32 euro betalen, met uitschieters naar boven en beneden. In totaal vordert de gemeente 100.000 euro terug.