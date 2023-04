Jacht op jonge, levensgevaarlijke wegpiraten is succes: tientallen Duitse huurbolides van weg gehaald in West-Brabant

Metershoge haag naast spoor gekort­wiekt: ‘Ze kijken vanaf perron nu zo de woonkamer in’

OSS - Er stond een metershoge haag, maar die is vrijwel geheel omgekapt. En nu kijken treinreizigers vanaf het perron zo bij de familie Oldenborger de woonkamer in. Ook zijn buren klagen over het grof inkorten van de haag. ,,Weg privacy en dat tegen de afspraken in.”