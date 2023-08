Jachtseizoen in Steenbergen: meer dan 40 jongeren op de vlucht voor handhavers

Vrouw raakt onwel en rijdt met auto tegen lantaarn­paal in Waalwijk

WAALWIJK - Een vrouw is vrijdagmiddag tegen een lantaarnpaal gereden aan de Olympiaweg in Waalwijk. De vrouw was onwel geworden tijdens het autorijden. De vrouw is vervolgens onderzocht door ambulance personeel dat op het ongeluk afkwam.