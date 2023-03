Jan de Lint schrijft boek over de laatste gouverneur van Formosa: ‘Een leuk en smeuïg verhaal’

Feesten, vergaderen of optreden kan al in watertoren van Job: ‘Eind zomer ook B&B met acht slaapplek­ken’

Het is het enige hoge gebouw in de wijde omgeving en daarom fungeert de watertoren in Uppel voor een groot deel van Altena als hét oriëntatiepunt. In de toren is de Derde Verdieping te vinden, een etage die te huur is voor werkoverleg, seminars, voorstellingen en feestjes met het mooiste uitzicht van de regio.