Jan Mollen herbenoemd als wethouder: Halderbergse college weer compleet

OUDENBOSCH - Voormalig wethouder Jan Mollen is toch nog niet helemaal klaar met zijn oude functie. Hij zit sinds donderdag weer in het Halderbergse college voor Lokaal Halderberge.

Oude liefde roest niet, zo blijkt voor Mollen. Hij verliet afgelopen mei de politiek na twaalf jaar. Verdeeld over zes jaar raadslidmaatschap en zes jaar wethouder. Hij vond het tijd voor een nieuwe hoofdstuk, al hield hij de deur open voor Lokaal Halderberge. ,,Ze kunnen altijd een beroep op me doen", zei hij in maart.

Vervanging Joop Kouters

Dat heeft de lokale partij moeten doen. Want na zes maanden hield zijn opvolger Joop Kouters het voor gezien. In november maakte de voormalige schooldirecteur bekend dat het wethouderschap hem toch niet lag en hij besloot per direct te stoppen. In de tussentijd werden zijn portefeuilles overgenomen door burgemeester Bernd Roks en wethouders Sharona Malfait, Hans Wierikx en Thomas Melisse.

De nieuwe wethouder is voorlopig verantwoordelijk voor financiën, onderwijs, WMO en religieus erfgoed. Want als het aan Mollen ligt, is zijn terugkeer als wethouder slechts tijdelijk. Lokaal Halderberge blijft zoeken naar iemand die de functie vast op zich wil nemen.