Jazzgek Mick organiseert zijn eigen jamsessie: 'Ik denk dat iedereen jazzmuziek kan maken'

Twee basisscho­len versneld van het gas af, renovatie stond al gepland

De basisscholen Het Telraam in Oeffelt en Klimop in Rijkevoort gaan bij de komende renovatiebeurt ‘van het gas af’. In plaats van stoken met een hr-ketel op gas, komt er een warmtepomp met buitenlucht als bron. Dat scheelt 50 tot 60 procent aan CO2-uitstoot.