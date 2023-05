Je brein weer onder controle met Charlotte Labee

Over keuterboer­tjes en de Fendt en de Ferguson: heemkunde­kring Erp pakt uit met tentoon­stel­ling over landbouw

ERP - Het kwam heemkundekring Erthepe goed uit dat we in een tijd leven dat de landbouw volop in de belangstelling staat. Zaterdag en zondag is er een tentoonstelling die de ontwikkeling van de landbouw in de twintigste eeuw laat zien en de aanloop naar de positie waarin de sector zich heden ten dage bevindt.