Je kan straks ook padellen bij HC Den Bosch: ‘Maar we zijn en blijven een hockeyclub’

Mehmet (36) schrok erg van aardbeving in Turkije: Thomashuis Oudenbosch zamelt zaterdag geld in

OUDENBOSCH - Bewoner Mehmet (36) van het Thomashuis in Oudenbosch is zo ondersteboven van de aardbeving in zijn moederland Turkije dat hij een handje wil helpen. Met de andere bewoners zamelt hij zaterdag geld in door eten te verkopen.

15:28