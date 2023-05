Je wil de groeten hebben van Marianne Vos, niet van meneer Hak

Rolmodel Leyla krijgt een schilderij van het Van Gogh Museum: ‘Oh my god, ik ben sprakeloos’

EINDHOVEN/HELMOND - En dan weet Leyla Kalender even niet wat ze moet zeggen. Ze heeft zojuist een werk van Vincent van Gogh gekregen. Het is een echte replica van het schilderij ‘Landschap bij Avondschemering’. ,,Oh my god, dit is echt mooi.”