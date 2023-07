Jeanny en Jan versieren hun balkon voor de kermis: 'Iedereen binnen en buiten Tilburg kent het'

indebuurt.nlSinds jaar en dag zijn de uitgedoste balkons aan de Besterdring onlosmakelijk verbonden met de Tilburgse Kermis. Bijna alle bewoners van een appartementencomplex tuigen hun balkon op in de zomer. Knuffels, vlaggen of opblaasfiguren: niets is te gek. “Het is zo’n zelfde ritueel als met kerstversiering”, zegt Jeanny de Groot. Samen met haar man Jan doet ze vier jaar mee aan de kermistraditie.

“De vele knuffels komen van onze kleinkinderen. Die zijn druk bezig om deze knuffels te vergaren voor het balkon van oma. Sommigen wonnen ze op de kermis, anderen komen bijvoorbeeld van de Lidl. De kermisvlaggen kregen we van een buurman toen we hier vier jaar geleden kwamen wonen.”

Bekend buiten Tilburg

Het versieren van de balkons begint tegelijkertijd met de opbouw van de kermis. Jan was dinsdag 18 juli al druk in de weer met de versiering. Jeanny: “Vanaf dan staan veel mensen foto’s te maken. Als ik een euro zou krijgen voor elke foto, nou… Vooral de gezelligheid vind ik geweldig. En het feit dat we dit met bijna al onze buren doen.”

Jan: “Er zijn ook veel mensen die even naar ons zwaaien. Iedereen kent het hier. Ik werkte vroeger in Vught en daar had ik collega’s die uit Nijmegen kwamen. Toen ik vertelde dat ik naar het gebouw met versierde balkons tijdens de kermis verhuisde, wisten ze precies waar ik het over had.”

De balkons aan de Besterdring

Een eigen manier

Jan: “Ieder doet het op zijn eigen manier, maar we helpen elkaar wel als iemand knuffels te kort komt.” Jan en Jeanny gebruikten jarenlang touwtjes om alles vast te knopen. “Dat was heel wat werk elk jaar. Vooral als je knuffels wilde toevoegen, dan moest je de rest er afhalen. Nu heb ik dit in een halve morgen opgehangen, maar met die touwtjes duurde dat wel langer. De knuffels hangen nu op Brabantse Bond doeken. Sommigen gebruiken een houten bord, maar wij hebben niet zoveel opbergruimte”, zegt Jan.

Mense kèèke

Jeanny: “Mensen vragen weleens: ‘hoe houd je het uit met al die geluiden?’ Maar als je hier gaat wonen, weet je waar je aan begint. Ik vind het zo gezellig.” Jan: “Anderen willen juist voor tien dagen van woning ruilen. Kennissen komen vaak even langs op het balkon als ze een rondje kermis doen. Nu het Blauwe Gebouw weg is, hebben we nog beter zicht.” Jeanny: “Jan is bijna heel de dag op het balkon te vinden. We genieten dan van het uitzicht van de kermis. Maar het is net als kerstversiering: tegen het einde ben ik ook weer blij dat ik het op mag bergen.”

Het balkon van het appartementencomplex aan de Besterdring

