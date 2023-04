John (52) is ongeneeslijk ziek: ‘Fijn dit interview, is straks mooi voor het plakboek van onze jongens’

Vierde klasse B Wederop­stan­ding Achtmaal duurt voort met gelijkspel tegen RSV: ‘Je moet niet vergeten waar wij vandaan komen’

Nog maar enkele weken geleden leek Achtmaal in de vierde klasse B van het zondagvoetbal regelrecht richting vijfde klasse te denderen, maar de aanstelling van tussenpaus Wilfried Foesenek stopte de vrije val. Dat hij kan beschikken over een spits die de vierde klasse ontgroeid is, Roel Jongenelis, helpt daarbij. Ook tegen RSV scoorde hij en kreeg hij kansen.