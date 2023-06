Jong stel uit West-Brabant opgelicht en bestolen van 141.000 euro: na 5 jaar procederen nog geen cent terug

Bijzonder debuut op eigen veld voor OR-duo Schouten en De Bie: ‘Dit gaan we nooit meer vergeten’

Met een 4-1 zege tegen India kenden Oranje-Rood-spelers Sheldon Schouten en Max de Bie een succesvol debuut in het Nederlands elftal. Wat hun eerste minuten in Oranje vooral bijzonder maakt, is dat de wedstrijd op het veld van hun eigen club werd gespeeld. ,,Echt prachtig’’