Jonge mantelzorgers vinden rondvlucht ‘echt gaaf’

NAC-spits Van der Sande wil niet spreken van mislukt seizoen: ‘Hopelijk is dit een mooie basis’

Bij NAC-spits Jort van der Sande was het besef nog niet ingedaald, vlak na de uitschakeling in de play-offs. ,,Een gek gevoel dat het zo abrupt eindigt.” Geen promotie, het avontuur eindigt in de halve finale. De aanvalsleider is teleurgesteld.