Jonge motorrijder valt op crossbaan in Ulicoten, met verwondingen aan nek naar ziekenhuis

Eeuwenoude ravelijns­gracht en vestingwal­len Fort Isabella in ere hersteld: ‘Rijksmonu­ment met enorme waarde’

VUGHT - Op de bodem van de gracht ligt wel een meter bagger, het bos is verwilderd en er is (illegaal) een dam gebouwd, vermoedelijk om er te kunnen mountainbiken. De gracht en vestingwallen van Fort Isabella zijn fors aangetast. Maar, eerherstel is in zicht.