Jongen (10) ziet hoe vader wordt beschoten in Tilburg: ‘Toen ik uitstapte, zag ik het zoontje om hulp roepen’

Het schietincident speelde zich af rond 9.30 uur, op de parkeerplaatsen aan de Dolomietenweide. Een vrouw die in de buurt bij familie op bezoek was geweest, was net in haar auto gestapt toen enkele meters achter haar de schietpartij plaatsvond.



,,Ik hoorde 'plof, plof’ en zag een man tussen een aantal kliko's neergaan’’, zo vertelt de vrouw, die de dader niet heeft gezien. ,,Toen ik uitstapte zag ik het zoontje van de man om hulp roepen. De man riep dat hij geschoten was. Wij hebben toen de politie en ambulance gebeld en eerste hulp verleend.’’