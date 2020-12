Jongen gewond na ontploffing zwaar vuurwerk in Breda

Mogelijk is de jongen geraakt door rondvliegend vuurwerk nadat de shell omviel.



Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar later afgemeld. De verwondingen leken in eerste instantie ernstig, maar eenmaal in het ziekenhuis bleken ze mee te vallen, aldus een woordvoerder van politie. Er was enige tijd sprake van een flinke toeloop in de wijk. Tientallen mensen verzamelden zich.



Twee politieauto’s zijn inmiddels vertrokken en ook gearriveerde ambulances zijn weggereden. Aan de Pijnboomstraat brandde op het plein een vuurtje, terwijl op de achtergrond flink geknal hoorbaar is in de wijk.