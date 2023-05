Jongen moet zijn pas gehaalde rijbewijs inleveren bij snelheidscontrole in Schijndel: 64 km te hard

Onthaasten tijdens wandeling over ‘gezegende paden’ van kloosters in Vught

VUGHT - Op meer dan twintig plekken in Vught stond ooit een klooster. Een groot aantal hiervan is opgenomen in een nieuwe rondwandeling die start bij Kloosterhotel ZIN. De wandeling sluit aan op de 330 kilometer lange route ‘Ons Kloosterpad’.